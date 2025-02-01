هذه هي وصية محمد الضيف الأخيرة لابنته
ابنته خديجة كشفت عن وصية والدها محمد الضيف الأخيرة، والتي تلقتها منه قبل يوم من هجوم السابع من أكتوبر
i24NEWS
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بعد إعلان حماس رسميا عن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ، كشفت ابنته خديجة الضيف عن وصية والدها الأخيرة لها قبل يوم من هجوم السابع من أكتوبر.
https://x.com/i/web/status/1885744364690743552
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وقالت خديجة من خلال فيديو مصور :"كل يوم كنا نجلس معه عند صلاة الفجر ونقرأ معه سورة من القرآن الكريم، دائما كان يقول لنا بأنه يجب أن نفسر القرآن والا نحفظه. لا يوجد هناك حاجة للحفظ ، المهم هو تطبيق القرآن، بعد ذلك الحفظ وبعد ذلك التفسير. هذه كانت وصيته الأخيرة".
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