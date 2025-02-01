هذه هي وصية محمد الضيف الأخيرة لابنته

ابنته خديجة كشفت عن وصية والدها محمد الضيف الأخيرة، والتي تلقتها منه قبل يوم من هجوم السابع من أكتوبر

i24NEWS
i24NEWS
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البيان الذي نشرته حماس ونعت فيه قائد القسام محمد الضيف
البيان الذي نشرته حماس ونعت فيه قائد القسام محمد الضيف27A

بعد إعلان حماس رسميا عن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ، كشفت ابنته خديجة الضيف عن وصية والدها الأخيرة لها قبل يوم من هجوم السابع من أكتوبر.

https://x.com/i/web/status/1885744364690743552

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وقالت خديجة من خلال فيديو مصور :"كل يوم كنا نجلس معه عند صلاة الفجر ونقرأ معه سورة من القرآن الكريم، دائما كان يقول لنا بأنه يجب أن نفسر القرآن والا نحفظه. لا يوجد هناك حاجة للحفظ ، المهم هو تطبيق القرآن، بعد ذلك الحفظ وبعد ذلك التفسير. هذه كانت وصيته الأخيرة".

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