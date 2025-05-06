تركيا تزعم: أحبطنا تهريب أجهزة بيجر إلى لبنان

ذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا اليوم (الثلاثاء) أن مخابرات البلاد نجحت في إحباط محاولة تهريب 1300 جهاز اتصال لاسلكي من إسطنبول إلى لبنان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أيام من عملية تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله، وهي العملية التي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن الشحنة القادمة من هونغ كونغ والتي زودتها شركة تايوانية، تم ضبطها في مطار إسطنبول قبل يومين من هجوم أجهزة الاتصال. وكانت الشحنة التي كان من المفترض إرسالها إلى لبنان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تحتوي على 1300 جهاز بيجر، بما في ذلك 710 أجهزة محملة بالمتفجرات. تنص منطقة الشحن على أن تفاصيل المنتج هي "مفرمة طعام".

كما تتذكرون، في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أيام من اغتيال نصر الله وانطلاق عملية الجيش الإسرائيلي البرية، هزت سلسلة من الانفجارات لبنان، وخاصة في حي الضاحية الجنوبية. وتبين لاحقا أن آلاف "أجهزة الاتصال" التي كان يحملها مسلحو حزب الله انفجرت أثناء حملها على أجسادهم، ما أدى إلى إصابتهم.