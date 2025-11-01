سلطنة عُمان تدعو واشنطن وطهران لاستئناف الحوار

دغت سلطنة عُمان، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإيران على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو/حزيران المنصرم. وأعرب وزير الخارجية العُماني عن أسفه قائلاً: "قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة، التي كان من الممكن أن تكون حاسمة، أطلقت إسرائيل قنابلها وصواريخها في عمل تخريبي غير قانوني ومميت".

وحث بدر البوسعيدي دول الخليج إلى الانخراط في حوار إقليمي شامل مع إيران والعراق واليمن قائلا"لطالما اكتفى مجلس التعاون الخليجي بمراقبة إيران وعزلها. يجب أن يتغير هذا الوضع". وتعتزم عُمان، وفاءً بتقاليدها في الوساطة الحذرة، إحياء آلية تشاور إقليمية لإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

ركزت هذه المحادثات، التي توسطت فيها السلطنة، بشكل أساسي على البرنامج النووي الإيراني. وتوقفت بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران المنصرم، والذي أشعل فتيل حرب قصيرة استمرت 12 يومًا انضمت فيها واشنطن إلى الصراع. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في أن طهران تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وهو اتهام تنفيه الجمهورية الإسلامية بشدة، مؤكدةً أنها تسعى إلى برنامج مدني.