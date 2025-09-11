أول ظهور للباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف بعد عودتها من الأسر في العراق

قد يعجبك أيضًا -

عادت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي احتُجزت في العراق لمدة عامين ونصف لدى كتائب حزب الله، إلى إسرائيل واجتمعت مع عائلتها في مستشفى شيبا في تل هشومير وسط إسرائيل، ونشر توثيق لها لأول مرة منذ عودتها إلى إسرائيل وهي تتمشى في المستشفى، بمساعدة عائلتها وأصدقائها.

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) مع تسوركوف ومع شقيقها ديفيد. ووفقًا لبيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، "شكرت تسوركوف نتنياهو وجميع المشاركين في إطلاق سراحها. في حديثهما، وصفت الظروف الصعبة التي كانت محتجزة فيها، وتمنت عودة جميع المختطفين".

كما ذكر البيان أن نتنياهو هنأ إليزابيث على عودتها، وتمنى لها الشفاء العاجل، وقال إن جهودًا كبيرة بُذلت لعودتها إلى إسرائيل. وأشار نتنياهو الى تقديره للمساعدة التي قدمتها العديد من الأطراف، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي ترامب، ووزير الخارجية روبيو، والمبعوث الخاص بوهلر، ومنسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيلي غال هيرش، في عودتها.