الجيش الإسرائيلي يقضي على مسلحين من حماس قتلا "على الأرجح" الرهائن الإسرائيليين الستة

قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، مساء اليوم السبت، إن "القوات الإسرائيلية قتلت المسلحين اللذين من المحتمل أنهما قتلا ستة رهائن إسرائيليين في نفق في جنوب قطاع غزة الشهر المنصرم"، وأكد هاجري خلال مؤتمر صحفي: "بعد يوم من مقتل الرهائن، حددت قوات الفرقة 162 اثنين من المسلحين الخارجين من نفق مجاور في منطقة تل السلطان برفح، وقتلتهما خلال تبادل إطلاق النار".

وأشار هاغاري إلى أنه “بعد فحص نتائج النفق، عثرنا على الحمض النووي وعدة أشياء تخص الإرهابيين الذين قتلناهم”. وأضاف إن "النتائج كشفت أن المسلحين كانا داخل النفق الذي قتل فيه الرهائن الستة وقت القتل"، وأضاف أن "الجيش يواصل التحقيق في القضية".

وكان النفق الذي تم العثور فيه على الجثث عبارة عن ممر ضيق يبلغ طوله 120 مترا - وهو ليس مرتفعا بما يكفي للوقوف دون الانحناء - ويربط أجزاء من شبكة واسعة تحت الأرض في حي تل السلطان، والتي قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لكتيبة رفح التابعة لحماس. . وكانت شبكة الأنفاق واحدة من أكبر المجمعات تحت الأرض التي اكتشفها الجيش في غزة حتى الآن، بحسب مصادر عسكرية.