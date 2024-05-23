المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"نحن نلاحق حماس في رفح، وسوف نطلق سراح رهائننا"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري حول العملية الدقيقة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في رفح، إن"مسلحي حماس يشنون الحرب بينما يختبئون داخل وتحت المناطق المدنية في رفح – لأن حماس تريد أن يصبح المدنيون في غزة عالقين في مرمى النيران" واضاف"ملتزمون بالعمل وفقا للقانون الدولي وسنواصل الوفاء بهذا الالتزام" وتابع"نحن نحمي المدنيين في غزة في رفح من أن يكونوا طبقة حماية لحماس، من خلال تشجيعهم على الإخلاء مؤقتًا إلى المناطق الإنسانية مثلما فعلنا مع حوالي مليون مدني في رفح حتى الآن والذين انتقلوا بعيدًا عن طريق الأذى”.

وأمد هاغاري على أن"أولئك الذين ربما نسوا وحشية وهمجية حماس، تلقوا تذكيراً مروعاً عندما رأوا الصور المروعة لفتياتنا في الأسر، يجب أن يعودوا إلى ديارهم. ويجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا مهمة أساسية، وهي إعادة جميع الرهائن لدينا إلى الوطن وضمان هزيمة دائمة لحماس"

وقال في إشارة إلى شريط فيديو صدر مؤخرا يظهر اختطاف خمس جنديات من ناحال عوز من قبل مسلحي حماس،في 7 أكتوبر/تشرين الثاني المنصرم،"نحن نهاجم حماس، وسوف نطلق سراح رهائننا من حماس”وأضاف "حماس موجودة في رفح، وحماس تحتجز رهائننا في رفح، ولهذا السبب تقوم قواتنا بالمناورة في رفح، ونحن نتصرف بطريقة هادفة ودقيقة".