منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ تعترض إطلاق نار يمني اتجاه إسرائيل الليلة المنصرمة

قام النظام الجوي الإسرائيلي "ثاد" (الدفاع عن المناطق المرتفعة)، الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بأول اعتراض لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن. وتم الاعتراض ليل الخميس إلى الجمعة، ردا على عملية “أصوات الكرم” التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف الحوثيين. ودوت صفارات الإنذار عند الساعة 3:29 صباحا في مناطق تل أبيب والشارون والسهل الساحلي. وعالجت خدمات الطوارئ 18 شخصًا أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ، واثنين آخرين أصيبوا بصدمة القلق.

ثاد، وهو نظام دفاعي متنقل مضاد للصواريخ على ارتفاعات عالية يشبه نظام أرو الإسرائيلي، يديره حوالي 100 جندي أمريكي. وتشير المصادر العسكرية إلى أنها “تمثل قوة مضاعفة في مواجهة التهديدات المختلفة المحيطة بإسرائيل، وفي مقدمتها التهديد الإيراني”.

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن نشر النظام في أكتوبر جاء ردا على النقص الحاد في الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل. وذكرت الصحيفة البريطانية حينها: “سباق مع الزمن لتعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي”.

ويستخدم النظام الطاقة الحركية لاعتراض الصواريخ، مع القدرة على العمل خارج الغلاف الجوي. ويأتي نشرها في إطار التنسيق الإسرائيلي الأمريكي، ربما مقابل ضبط النفس الإسرائيلي فيما يتعلق بضرب المنشآت النووية الإيرانية.