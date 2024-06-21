مصر تدخل على خط الوساطة بين إسرائيل ولبنان .. وبلينكن يبحث مع وفد إسرائيلي تجنب التصعيد

أفادت صحيفة الاخبار أن مسؤولين مصريين اجروا اتصالات مع نظرائهم الامريكيين لاحتواء الاشارات الاسرائيلية نحو التصعيد في لبنان، فيما اكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في محادثته مع الوزير رون درمير ورئيس مجلس الامن القومي تساحي هانغبي ضرورة منع تصعيد اضافي في الجبهة الشمالية.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى للصحيفة: "إن الاتصالات مع واشنطن ركّزت على العواقب الكارثية التي ستواجهها مختلف الأطراف في حال نشوب حرب شاملة على الجبهة اللبنانية".

وأفيد أن مدير المخابرات المصرية عباس كامل سيؤدي دورًا أكبر في الملف اللبناني خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يدفع لزيارة وفد استخباراتي مصري بيروت قريبًا.

وبحسب المسؤول المصري نفسه، فإن واشنطن تسعى لمنع توسّع الحرب، وترى أن المشكلة اليوم لم تعد فيمن سيطلق «الرصاصة الأولى»، ولكن في التداعيات التي ستحدث في غياب رؤية واضحة يمكن أن توقف الحرب في حال نشوبها.

ومن جانب أخر، نقلت وكالة الانباء رويتر عن المتحدث باسم الخارجية في واشنطن أن الوزير الامريكي دعا الى ايجاد حل دبلوماسي يتيح للمواطنين من الجانبين العودة الى ديارهم.

الى ذلك اعترض الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مسيرة اطلقتها منظمة حزب الله صوب شمال البلاد. وقبل ذلك اغارت طائرات من سلاح الجو وقوات مدفعية على اهداف للمنظمة في عدة مناطق في الجنوب اللبناني.