خليل الحية: "الرهائن الإسرائيليون لن يعودوا إلا بوقف الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي"

قال القيادي في حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، إن "الحركة مستمرة في مسيرتها حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن "الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات".وتابع إن "الحركة ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وكان خليل الحية، قد نعى في وقت سابق من، اليوم الجمعة، رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، الذي وصفه بأنه "قائد معركة طوفان الأقصى".وأضاف الحية أن "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل (السجون الإسرائيلية)، حتى اكتحلت عيناه بالطوفان".