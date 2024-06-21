الاتحاد الأوروبي يبحث مضاعفة أسطوله بالبحر الأحمر لصد "هجمات" جماعة الحوثي

مع تصاعد الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر،وبعد مرور أشهر على إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة "أسبيدس" لحماية السفن في البحر الأحمر، قال قائدُ العملية الأُورُوبية المسانِدةِ للتحالف الأمريكي في البحر الأحمر فاسيليوس جريباريس، إن "على الأوروبيين زيادة حجم تلك القوات البحرية إلى أكثر من الضعف"، وتابع "ليس لدينا ما يكفي من الأصول لاسيما أن المنطقة التي يجب تغطيتها واسعة"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الجمعة.

كما أضاف أنه حث الدول الأعضاء في الاتحاد على توفير المزيد من الأصول. كما أشار إلى أن تلك السفن اعترضت أيضا أكثر من 12 مسيرة، وأبطلت مفعول أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.

إلى ذلك أكد في الوقت عينه أن أربع سفن تابعة للاتحاد الأوروبي نفذت منذ فبراير الماضي دوريات في المياه القريبة من اليمن، وقدمت مساعدة وثيقة لـ 164 سفينة.

وكان هذا الأسطول الأوروبي أكد في أبريل الماضي، أن كافة اعتداءات الحوثيين أخفقت في مناطق تحركه بالبحر.

وإلى جانب "أسبيدس" تعمل في هذا الممر البحري المهم دولياً، مهمة أخرى أميركية بريطانية تحت اسم "حارس الازدهار" أطلقت قبلها، من أجل حماية سفن الشحن من هجمات الحوثيين.

إذ عمدت جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.