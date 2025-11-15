تقرير: أبو مازن في مأزق سياسي ورفض فلسطيني متزايد لقيادته

يحتفل الرئيس الفلسطيني أبو مازن اليوم السبت بعيد ميلاده التسعين ، وعلى ضوء ذلك أفادت وكالة الأنباء الأمريكية "اسوشيتد برس" عن الوضع السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أظهرت صورة قائد مسن لا يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، على الرغم من احتفاظه بسلطة في الأراضي الفلسطينية. ورغم سعيه ليكون جزءاً من المعادلة السياسية في "اليوم التالي" في قطاع غزة، إلا أنه في الواقع مهمش وضعيف تحت الضغط الإسرائيلي، ما يضع مستقبله السياسي في خطر.

تعتبر فترة رئاسة أبو مازن التي تمتد لأكثر من 20 عاماً من دون انتخابات رئاسية أو برلمانية، مما جعله يوصف بأنه "فقد شرعيته" في نظر العديد من الفلسطينيين. فقدت القيادة الفلسطينية بوصلتها وسط سنوات من القتال في غزة، والعنف المستمر من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، إضافة إلى تراجع آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وتشير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة استقرار دولية في قطاع غزة (ISF)، من شأنها أن تفرض اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ومع ذلك، فإن هذا المشروع يواجه صعوبات دبلوماسية، ويعترض منتقدو الخطة على عدم وجود دور واضح للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، يعتقد العديد من الفلسطينيين أن أبو مازن أصبح عبئاً على الشعب الفلسطيني. بحسب رأي خالد شقاقي، الباحث في الرأي العام الفلسطيني، فإن "مشروعية أبو مازن قد انتهت منذ زمن". وأكد شقاقي أن إدارة أبو مازن تدفع الفلسطينيين إلى دعم حماس بشكل أكبر، مشيراً إلى أن العديد من الفلسطينيين باتوا يرون في حركة حماس، التي توصف بأنها منظمة إرهابية، الطرف الوحيد الذي يعمل باسمهم، في حين أن أبو مازن لا يفعل شيئاً.

وكشفت نتائج استطلاع أجراه شقاقي الشهر الماضي أن 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يطالبون أبو مازن بالاستقالة، فيما أظهر الاستطلاع أيضاً أن ثلث الفلسطينيين فقط يوافقون على أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من إدارة غزة في "اليوم التالي" بعد أي اتفاق سياسي.

وتضيف الوكالة أن الفساد في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أصبح متفشياً، وأن أبو مازن يرفض مغادرة مكتبه في رام الله، إلا في حالات قليلة للقيام بزيارات دبلوماسية خارجية. كما يكتنف القرار الفلسطيني غموض، حيث يتخذ الرئيس القرارات في دوائر ضيقة، يترأسها حسين الشيخ الذي يُعتبر خليفة محتمل له.

واستعرض التقرير الانتقادات الموجهة إلى أبو مازن بسبب تعاون السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في مجالات عدة، بما في ذلك التعاون الأمني والاستخباري مع الجيش الإسرائيلي. وقد وجه الأكاديمي الفلسطيني عبد الجواد عمر انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها اختارت العمل مع "الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولات إسرائيل إضعافها وتفكيكها".