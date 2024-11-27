"خيار الجزائر مغلق"|| تقرير: حماس تجري اتصالات ومشاورات لترتيب إقامة كوادرها لتجنب إحراج قطر وتركيا

تجري حماس مؤخرا الكثير من الاتصالات والمشاورات لاتخاذ ترتيبات مكثفة لتحديد مكان إقامة العشرات أو المئات من كوادر الحركة الذين يتوزعون بعدة دول في محاولة لتجنب إحراج السلطات القطرية أو التركية، وفقا لما نقله تقرير "رأي اليوم".

وذكر التقرير أن طاقم حماس وكتائب حماس في لبنان ستبقى هناك حيث يوفر لهم حزب الله الغطاء السياسي، ولا توجد نية لانتقال أي قيادي من أبناء الحركة أو عنصر أساسي من بيروت خلال المرحلة اللاحقة.

وبخصوص مكتبها السياسي في قطر، فإنه لا يوجد أي جديد حول الموضوع، حيث لم تتخذ السلطات القطرية أي قرار بخصوص "رفع يدها عن اتصالات المفاوضات والصفقة ولا بخصوص استمرار أو إغلاق المكتب السياسي لحركة حماس"،ووفقا للتقرير فإنه حتى نهاية الأسبوع الماضي اهتمت القيادة السياسية لحركة حماس بقضية إعفاء قطر، بعد تقديم الشكر والامتنان لها من أية مسؤوليات سياسية قد تلحق ضررا، أي أن حماس أعربت عن استعدادها التام لإغلاق مكاتب الحركة في الدوحة في أي وقت يراه القطريون مناسبا.

ووفقا للتقرير فإن "تدبير الموقع او المسرح البديل مهمة تخص الحركة والتي لم تعد ترى في وجود مكتب سياسي علنا في اي مكان خطوة ضرورية في المرحلة الحالية لا بل هي خطوة يمكن الاستغناء عنها قياسا بدقة الظروف وحجم االحساسيات المثارة خصوصا في ظل ترقب مرحلة عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".

وهذا يدل على أن حماس تتجهز لكل الخيارات بكل ما يتعلق بمكتبها السياسي في العاصمة القطرية الدوحة.

أما الخيار التركي فقد تمت مناقشته بالتفصيل مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وثلاثة أعضاء بارزين من أعضاء المكتب السياسي، حيث استعرض خلال الاجتماع التطورات ووجود بعض الحركة في تركيا وكيفية وجودهم خلال المرحلة اللاحقة إن تم إغلاق المكتب السياسي في قطر.

تركيا وفقا للتقرير أبلغت حماس "تضامنها مع المقاومة الفلسطينية وباعتبارها ممثل للشعب الفلسطيني، وفهم من الرد التركي أن أنقره تعتذر عن إقامة مكتب سياسي بصورة علنية في مدنها، لكنها على استعداد لمنح وثائق الإقامة لأبناء الحركة المتواجدين على أراضيها بصورة شرعية مع عائلاتهم". وأبدت تركيا مرونة لاستقبال بعض القيادات وليس كلها في حال أبعدوا عن قطر.

وذكر التقرير أن الاتصالات لتأمين ملاذ لبعض قيادات الحركة حتى الآن في الجزائر حيث لم تعرض أية مبادرات، كما أن الأجهزة الأمنية المصرية رحبت بوجود مؤقت لبعض قيادات الحركة في مصر، كما يبقى الخيار الإيراني قائما لقسم من طاقم حماس اذا اقتضت الضرورة، في حين أن الدعوة مفتوحة لجميع أعضاء حماس وعائلاتهم من جانب جماعة أنصار الله الحوثي.