مركبات نقل بيضاء على الحدود المصرية تثير ذعر الإسرائيليين

منذ قرابة أسبوع، يراقب سكان مثلث الحدود إسرائيل-غزة-مصر بقلق سيارات الدفع الرباعي البيضاء التي ظهرت فجأة في الجانب المصري من السياج. الجيش الإسرائيلي يدعي أن هؤلاء هم فقط أفراد عشيرة بدوية جديدة انتقلوا للعيش في المنطقة، لكن بالنسبة للسكان المذعورين، فهذا يذكرهم بمركبات حماس في السابع من أكتوبر.

هكذا أو هكذا، سكان منطقة "حيفل شالوم" الجالسين على الحدود الدقيقة بين غزة ومصر يعرفون الظاهرة مسبقاً. ليس بالأمر الجديد وجود حركة نشطة لقوات تقترب من الحدود. لكن هذه المرة – الأمر أخطر من أي وقت مضى. حين تثير الشاحنات البيضاء الخوف في نفوس السكان الذين يعرفون هذه المشاهد من السابع من أكتوبر.

كما أفيد، السكان غير مستعدين للتأقلم مع الواقع الجديد. مثال على ذلك هي مرجليت من شلوميت، التي قالت عن الشاحنات البيضاء وربطها بيوم 7.10: "زوجي أُصيب في السابع من أكتوبر - ونحن غير مستعدين أن نمر بذلك مرة أخرى".

بعد الحادثة التي شوهدت فيها مرة أخرى شاحنات بيضاء صغيرة، توجهت i24NEWS العبرية إلى الجيش الإسرائيلي، والذين أبلغوا بأنه تم بالفعل رصد شاحنتين على بُعد كيلومتر واحد من السياج، وأنهما انسحبتا لوحدهما ولذلك لم يكن هناك حاجة لتفعيل قوات. لكن الواقع مختلف تمامًا. ليست المسافة كيلومترًا واحدًا فقط، بل هي مسافة قريبة جدًا من الحدود.