وزير الأمن الإسرائيلي يوقع خمسة أوامر اعتقال إدارية بحق خمسة نشطاء من اليمين المتطرف

فرضت السلطات الإسرائيلية اليوم أوامر اعتقال إدارية بحق خمسة نشطاء من اليمين المتطرف بينهم قاصر بجيل 16 عاما، وتتراوح أوامر الاعتقال التي وقع عليها ما بين ثلاثة أشهر حتى نصف عام، هذه الأوامر وقعها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بعد توصيه من جهاز الأمن العام-الشاباك.

جاءت هذه الاعتقالات على خلفية الاضطرابات وارتفع مستوى التهديدات الخطيرة في الضفة الغربية، ووفقا للنشر فإن هؤلاء النشطاء معروفين من حوادث سابقة وحتى أن قسما منهم اعتقلوا لفترات متفاوتة في السابق. واعتقل الخمسة صباح اليوم من قبل القوات الخاصة- اليمار، ووفقا للشبهات كانوا متورطين أكثر من مرة بنشاطات عنيفة ضد الفلسطينيين.

في المقابل يقول هؤلاء النشطاء بأن الحديث يدور عن نشطاء شاركوا في أعمال البحث عن الصبي بنيامين احيمائير الذي عثر عليه مقتولا بعد خروجه لرعي الأغنام قبل أسبوعين قرب رام الله في الضفة الغربية، واعتبروا إن الحديث هنا يدور عن أداة غير ديموقراطية.

وعلى خلفية ذلك هاجم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بصورة مباشرة متهما إياه بأنه يقوم بملاحقة المستوطنين "بنفس الطريقة التي تتبعها المحكمة المعادية للسامية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل- سياسة تحت ستار موضوعي. موجة الاعتقالات الإدارية صباح اليوم هي سياسة بغطاء أمني" واعتبر بن غفير غالانت بأن يحول الضحية الى متهم.