ترامب: الضربات الأخيرة دمّرت إيران… ونحن نقترب من الحسم

يفكر رئيس الولايات المتحدة بالفعل في خط نهاية المعركة. وقال دونالد ترامب للصحفيين أمس (الأربعاء) في طريقه إلى حدث انتخابي عن الوضع في إيران وأوضح أن "جيشنا يضربهم بقوة". وعندما سئل عما يجب أن يرى حتى تصل هذه المعركة إلى نهايتها، أجاب الرئيس: "المزيد من نفس الشيء، ثم سنرى أين سيقف الأمر. حالياً فقدوا الأسطول، وسلاح الجو، ولا يوجد لديهم رادار، زعماؤهم اختفوا، ونترك أشياء يمكننا محوها خلال ساعة ولن ينجحوا في إعادة بناء الدولة مجدداً".

عندما سُئل عن احتياطات النفط الأمريكية، أجاب ترامب أن هذه ستُفرج قريباً جداً. بعد ساعات، صرحت وزارة الطاقة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية خلال الأشهر الأربعة القادمة، على أمل تهدئة السوق. ارتفع سعر النفط منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، في حين توقف الإنتاج في عدة دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب القصف الإيراني.

فيما بعد صرح ترامب أن حوالي 60 سفينة إيرانية أُغرِقت، وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك ألغام في مضيق هرمز قد تشكل خطراً على القوات الأمريكية وحلفائها، أجاب الرئيس: "نحن لا نعتقد ذلك". وبخصوص حزب الله وتهديداته للبنان، قال ترامب: "نحن نعمل على ذلك بجد، نحن نحب لبنان وشعب لبنان، لكن يجب علينا التخلص من حزب الله، فهم كارثة".

فيما يتعلق بالتهديد الداخلي، وتحديدًا التقارير حول سفينة مسيّرات إيرانية ستَرْسو قبالة سواحل كاليفورنيا، قال ترامب إن الموضوع "قيد التحقيق". الأمريكيون يدركون أن الحرب قد تصل إليهم إلى داخل بيتهم، إضافة إلى أن البعثات والقنصليات في الولايات المتحدة وحول العالم في حالة تأهب قصوى.

فيما بعد تطرق الرئيس إلى "الخلايا النائمة" على أراضي الولايات المتحدة، إذ أن أحد المخاوف لدى أجهزة الاستخبارات هو هجوم محتمل من قبل عملاء إيرانيين موجودين بالفعل داخل البلاد. "تم إطلاعي على الخلايا النائمة، وكثير من الناس دخلوا عبر الحدود بسبب سياسة بايدن الغبية، ونحن نراقبهم عن كثب".

فيما يتعلق بالعلاقة مع إسبانيا، لم يتردد ترامب في التهديدات. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز هو الزعيم الأوروبي الوحيد على ما يبدو الذي لم يخش الوقوف في وجه ترامب في السنوات الأخيرة، سواء من خلال رفضه زيادة مساهمة بلاده في حلف الناتو إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما فعلت دول أخرى بعد طلب الرئيس ترامب، أو من خلال استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية وإعلان حظر أسلحة على إسرائيل. عندما سُئل ترامب عما إذا كانت إسبانيا تتعاون مع الولايات المتحدة، قال: "لا، هم لا يتعاونون على الإطلاق. هم سيئون جداً. قد نقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا أعرف ماذا يفعلون، هم سيئون للناتو وهم كذلك منذ فترة طويلة. الأخبار الجيدة أن الناس في إسبانيا رائعون، أما القيادة - فلا كثيراً".

عندما سئل عن نقطة حساسة بشكل خاص في الحملة، قصف مدرسة البنات في اليوم الأول من العملية العسكرية في ايران، أجاب ترامب بأنه لا يعرف ما يكفي عن التحقيق للرد في الوقت الحالي. معارضو الحرب في الولايات المتحدة، وخاصة من قبل الديمقراطيين وكثيرين في وسائل الإعلام، ينتقدون قانونية الشروع في العملية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، ويطالبون في الوقت ذاته بالمساءلة عن إطلاق النار على المدرسة الذي تم على ما يبدو من قبل قوات أمريكية عن طريق الخطأ في اليوم الأول للعملية في إيران، والذي قُتلت فيه حوالي 170 طالبة.