مكتب نتنياهو يعلن قرارا بخصوص معضلة المسلحين المحاصرين في رفح

أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) في إحاطة للصحافة الأجنبية أن "أي قرار بخصوص نحو 200 مسلح من حماس المحاصرين في رفح سيُتخذ بالتنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ويأتي هذا التصريح بعد أن صرح الوسيط الأمريكي–الفلسطيني بشارة بحبح لقناة i24NEWS إنه تم التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس عقب إعادة جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، تقضي بمنح المسلحين المتواجدين داخل الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية في رفح "ممرًا آمنًا" إلى مناطق سيطرة حماس، على أن تتعهد إسرائيل بعدم اعتقالهم أو التحقيق معهم.

وأضاف بحبح أن إعادة جثمان غولدين جاءت على أساس تلك التفاهمات، بينما أكدت مصادر إسرائيلية أن القرارات النهائية بشأن مصير المسلحين لم تُتخذ بعد.

ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل غدًا المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف بلورة اتفاق نهائي حول آلية معالجة الملف.

وفي السياق ذاته، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ايال زامير، بأن إسرائيل قد تنظر في السماح بخروج المسلحين المحاصرين عبر “الخط الأصفر”، شرط أن يغادروا دون سلاح، مؤكدًا أن هذا الخيار مرتبط بإتمام تسليم جثمان الجندي غولدين.