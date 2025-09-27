سوريا: قاضي التحقيق يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد

اصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، وتابعت"القرار جاء بعد تحريك الدعوى العامة بناءً على ادعاء النيابة العامة، والادعاء الشخصي المقدم من ذوي ضحايا أحداث درعا بتاريخ 23 نوفمبر/تشلاين الثاني من عام 2011"

وأضاف العلي: "الاتهامات المقدّمة تشمل جرائم القتل العمد، والتحريض عليه، والشروع فيه، والتعذيب الجسدي والمعنوي المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، وذلك وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري".

وأشار إلى أنه وبعد الاستماع إلى شهود الحق العام واستكمال كل الإجراءات القانونية، تقرر إصدار مذكرة التوقيف كإجراء قضائي لازم، و"ذلك بعد ثبوت فرار المدعى عليه وتواريه عن وجه العدالة".

ولفت إلى أن "إصدار مذكرة التوقيف يشكِّل مقدِّمة قانونية تمهّد لتعميمها عبر الإنتربول وطلب المساعدة الدولية في تنفيذها، بما يحترم السيادة القضائية السورية ويضمن تحقيق العدالة للضحايا وأهلهم".