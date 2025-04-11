مبعوث ترامب يلتقي بوتين لبحث أوكرانيا وإيران

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي وصل إلى روسيا الجمعة، في سانت بطرسبرغ، مشيرا إلى أن اللقاء سيُخصص لمناقشة تسوية النزاع الأوكراني، مضيفاً أن الاجتماع يُعد "فرصة مهمة لنقل موقف الاتحاد الروسي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

ولفت إلى أن بوتين وويتكوف سيناقشان إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، إلا أن بيسكوف حذّر من المبالغة في التوقعات من زيارة بيسكوف، مؤكداً أنها "لن تكون لحظة فارقة"، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع تحقيق انفراجات كبرى في هذه المرحلة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن اللقاء سيستمر "للمدة التي يحتاجها الرئيس"، في إشارة إلى مدى أهمية الحوار بين الجانبين، وفق ما نقلت وكالة "تاس".