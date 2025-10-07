مقتل جندي إسرائيلي نتيجة إطلاق نار غير متعمد في كريات أربع

مأساة في العيد: قُتل اليوم (الثلاثاء) جندي في الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق نار بالخطأ من قبل صديقه، شرطي من حرس الحدود، في منزل بكريات أربع. في الواقع، الشابين هما صديقان كانا في إجازة، جلسا في منزل الجندي وانشغلا بالسلاح. ووفقًا للاشتباه، أُجريت هناك تجربة على السلاح وبعدها خرجت الرصاصة. تم إعلان وفاة الجندي في الطريق إلى المستشفى.

قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) اعتقل الشرطي المشتبه به الذي أطلق النار من سلاحه الشخصي. وسيتم إحضاره لجلسة تمديد اعتقال في محكمة الصلح في القدس.

يشار إلى أن، حادث آخر يقع في الأشهر الأخيرة ، حيث أنه قبل ثلاثة أشهر لقي فتى يبلغ من العمر نحو 17 عامًا حتفه، حين كان في المنزل مع صديقته وشقيقته الجندية، بعد إطلاق رصاصة عن طريق الخطأ من سلاحها العسكري.