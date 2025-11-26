الخطوات التي تناقشها حماس حول تحديد مستقبلها السياسي

كشفت مصادر في حركة حماس لصحيفة الشرق الأوسط أنّ الحركة تُجري خلال الأشهر الأخيرة نقاشًا داخليًا واسعًا حول مستقبلها السياسي، في ظلّ المتغيرات التي نتجت عن الحرب التي اندلعت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، وما خلّفته من تأثيرات على قيادتها داخل قطاع غزة وخارجه.

وبحسب تقرير نُشر في النشرة، فإن وثيقة وُجّهت إلى المكتب السياسي ومجلس الشورى والهيئة القيادية العليا في الحركة، تضمنت مقترحات أساسية لإعادة صياغة دور حماس السياسي خلال السنوات المقبلة، في محاولة لإظهارها كلاعب سياسي شرعي على الساحة الفلسطينية والإقليمية.

إنشاء حزب سياسي

أحد أبرز المقترحات يدعو إلى تأسيس حزب سياسي رسمي يعمل في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على شاكلة الأحزاب الإسلامية ـ الوطنية في المنطقة. ووفق المصادر، يهدف المقترح إلى تعزيز حضور حماس كقوة سياسية قادرة على المشاركة الكاملة في النظام الفلسطيني، بعيدًا عن الصورة الحصرية كتنظيم ذي جناح عسكري.

مصالحة فلسطينية واندماج محتمل في منظمة التحرير

وتتضمن الوثيقة كذلك طرحًا لتفعيل مصالحة فلسطينية شاملة تضمن الاستقرار الداخلي، وتشمل بحث إمكانية عودة الحركة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ضمن عملية إصلاح تنظيمي يمنح جميع الفصائل تمثيلًا أوسع.

انفتاح خارجي

كما تشير الوثيقة إلى رغبة قيادة الحركة في توسيع قنوات التواصل مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، في إطار مراجعة داخلية أجرتها الحركة بعد الحرب والاغتيالات التي استهدفت قادتها، إضافة إلى تداعيات اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.