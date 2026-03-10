مسيّرات وصواريخ تضرب العراق… إلى أين يتجه التصعيد؟

تشير التطورات الأمنية المتسارعة في العراق إلى احتمال تحوّل الساحة العراقية إلى إحدى الجبهات الأكثر حساسية في المواجهة الإقليمية الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. فخلال الأيام الأخيرة، شهدت عدة مدن عراقية موجة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة نفذتها فصائل مسلحة مرتبطة بطهران، في وقت توسعت فيه دائرة الأهداف لتشمل منشآت مدنية وبنى تحتية اقتصادية، وليس فقط المواقع العسكرية الأجنبية كما كان الحال في مراحل سابقة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سُجلت عشرات الهجمات في مناطق مختلفة من العراق. ففي إقليم كردستان، استهدفت طائرة مسيّرة فندقاً في أربيل، فيما سقطت أخرى قرب مجمع سكني في المحافظة نفسها. كما تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم مماثل، بينما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مسيّرات في السليمانية وكركوك قبل وصولها إلى أهدافها. وفي بغداد، طاولت الهجمات قاعدتي التاجي وفيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، في حين استهدفت طائرات مسيّرة في البصرة حقلي الرميلة والبرجسية النفطيين، إضافة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب داخل مطار البصرة ومبنى الشحن الجوي ومقر شركة نفطية أجنبية، ما دفع عدداً من الخبراء الأجانب إلى مغادرة مواقعهم.

ورغم أن العديد من هذه الهجمات لم تحقق إصابات مباشرة بسبب اعتراضها أو سقوطها قبل الوصول إلى أهدافها، فإن اتساع رقعة العمليات يعكس تحوّلاً واضحاً في نمط نشاط الفصائل المسلحة داخل العراق. فبحسب معطيات أمنية، باتت المنشآت النفطية وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء والمرافق المدنية ضمن قائمة الأهداف، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية في البلاد.

وتبنّت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم عدداً من الفصائل الموالية لإيران، تنفيذ 23 عملية خلال يوم واحد، قالت إنها استهدفت "قواعد أميركية في العراق والمنطقة" باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ. كما لوّحت الجماعة بتوسيع نطاق الهجمات ليشمل سفارات أجنبية وشركات نفطية تعمل في المنطقة، في خطوة تعكس تصعيداً في الخطاب والعمليات.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الفصائل العراقية ليست موحّدة في موقفها من الانخراط في الحرب الإقليمية. فبينما أعلنت جماعات مثل “كتائب حزب الله”، و“حركة النجباء”، و“كتائب سيد الشهداء”، و“أنصار الله الأوفياء” مشاركتها العسكرية المباشرة إلى جانب إيران، اختارت فصائل أخرى الاكتفاء بالدعم السياسي والإعلامي دون الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة. ويعكس هذا التباين اختلاف الحسابات السياسية والعسكرية داخل معسكر الفصائل، خصوصاً في ظل المخاوف من تداعيات إدخال العراق في مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة للسيطرة على الوضع الأمني. فقد أشار مسؤولون عراقيون إلى أن واشنطن أبلغت بغداد ببدء تنفيذ ضربات نوعية ضد الفصائل التي تستهدف القوات والمصالح الأميركية، في إطار رد عسكري قد يتوسع خلال الفترة المقبلة. كما تحدثت مصادر أمنية عن غارات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في عدة مدن عراقية، بينها الموصل وقاعدة التاجي، في واحدة من أكبر موجات الاستهداف منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن تزايد الهجمات داخل العراق، إلى جانب الضربات المضادة التي تستهدف الفصائل المسلحة، يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد قد تعيد رسم المشهد الأمني في البلاد. فمع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران وتداخل الصراعات الإقليمية مع الواقع الداخلي العراقي، تبرز مخاوف من أن يتحول العراق مجدداً إلى ساحة صراع مفتوحة تتقاطع فيها الأجندات الإقليمية والمحلية، ما قد يضع استقرار البلاد أمام اختبار غير مسبوق.