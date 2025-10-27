الأقليات في الشرق الأوسط تطلق صرختها في مؤتمر نظمه اليمين الإسرائيلي

عُقد في مدينة تل أبيب، اليوم، مؤتمر شارك فيه ممثلون عن عدد من الأقليات في الشرق الأوسط، من بينهم أكراد وعلويون ودروز وإيزيديون وآشوريون.

وقال منظمو المؤتمر إن الهدف من الحدث هو "تعزيز الحوار والتعاون بين الأقليات في المنطقة وبين إسرائيل، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها هذه المجموعات في دولها الأصلية".

مراسلنا وسام كبها قام بتغطية المؤتمر، يمكنكم متابعة أحداثه في التقرير أدناه:

شارك في المؤتمر شخصيات سياسية ودينية من الشتات، بينها عارف باوجاني، رئيس حزب حرية كردستان، الذي دعا إلى ما وصفه بـ"تحالف من أجل السلام والاستقرار"، مشيرًا إلى أن الأقليات تسعى إلى مستقبلٍ "بعيد عن التدخلات الإقليمية".

كما تحدث عبر تقنية الفيديو الشيخ مروان كيوان، أحد الزعماء الدروز في محافظة السويداء السورية، الذي أشاد بدور إسرائيل في ما وصفه بـ"الحفاظ على وحدة المجتمعات".

نظم المؤتمر الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور إيدي كوهين، وهو لبناني المولد، بمشاركة ناشطين من أوروبا والولايات المتحدة، بينهم لاجئون سابقون من دول عربية، تحدثوا عن أوضاع الأقليات في المنطقة ودعوا إلى تعاونٍ ثقافي وسياسي أوسع مع إسرائيل.