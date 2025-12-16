احتجاجات في كريات شمونة شمال إسرائيل وسط مخاوف من تدهور المدينة

أزمة تتفجّر في شمال إسرائيل، وتحديدًا في مدينة كريات شمونة، فبعد أشهر طويلة من الإخلاء القسري خلال الحرب، عاد جزء من السكان إلى مدينةٍ منهكةٍ اجتماعيًا واقتصاديًا، ليصطدموا بواقع صعب، دفع العشرات منهم إلى الخروج في احتجاجات، مطالبين بتدخل حكومي عاجل وإنقاذ المدينة من الانهيار.

تقارير إسرائيلية، أشارت إلى أن نحو ثلاثين في المئة من سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، فيما يفكر كثيرون ممن عادوا بالمغادرة مجددًا، نتيجة غياب الاستقرار، وتدهور الخدمات، وانعدام الأفق الاقتصادي.

الأزمة لا تقتصر على السكان فقط، بل تمتد إلى قلب الحياة الاقتصادية، حيث تشير المعطيات إلى أن نحو نصف المصالح التجارية في المدينة لم تُعِد فتح أبوابها بعد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وشلل في الحركة التجارية، وضرب مقومات العيش الأساسية.

المحتجون عبّروا عن شعور متزايد بالإهمال، مؤكدين أن الوعود الحكومية لم تُترجم إلى خطوات فعلية، سواء على صعيد التعويضات، أو إعادة الإعمار، أو دعم الأعمال الصغيرة، ما يهدد بتحول كريات شمونة إلى مدينة طاردة لسكانها.

وفي ظل هذا المشهد، تحذر أوساط محلية من أن استمرار غياب الحلول سيعمّق الأزمة، ويحوّل تداعيات الحرب من تهديد أمني مؤقت، إلى أزمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، قد يصعب احتواؤها لاحقًا.