تقرير: السجين الأمني الأردني عمار الحويطات رفض مغادرة السجن الإسرائيلي لهذا السبب

أفادت عائلة السجين الأمني الأردني عمار الحويطي أن ابنها يرفض مغادرة المعتقل الإسرائيلي ، حيث يرفض ترحيله الى بلد ثالث ويصر ترحيله إلى الأردن في حال الإفراج عنه. وصرح شقيق السجين الأمني من قبيلة الحويطات بأن شقيقه قرر ألا يغادر الى وطنه الأردن.

ونفى عمر الحويطي خلال تصريحه الى صحيفة "عمون" اليوم الأحد أن السلطات الأردني ترفض استلام شقيقه، وأن العائلة لم تبلغ بأي نبأ رسمي حول هذا الشأن، وتحدثت تقارير عن مصادر في الصليب الأحمر بأن السجين الأمني عمار الحويطات رفض النزول من الحافلة التي نقلت 70 معتقلا غادروا الى مصر.

وشدد الحويطي على حق شقيقه بالعودة الى وطنه هو حق مطلق، ولا شك فيه، وأن العائلة لم تتلق أي اشعار معاكس من أي جهة سلطوية رسمية. مؤكدا ان شقيقه رفض مغادرة الحافلة وطلب أن تتم اعادته الى عائلته والى الأردن فقط.

ويشار الى أن أهالي قطاع غزة احتفلوا باستفبال السجين الأردني من عشيرة اللوزي، ويبدو انه قبل الترحيل الى قطاع غزة، وشملت الصفقة 9 سجين أمني أردني، من 13 معتقلا أردنيا في السجون الإسرائيلية.