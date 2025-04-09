"تركي يهدد إسرائيلي: سنتواجد على حدودكم وعلى مشارف الجولان"

على خلفية المخاوف الإسرائيلية من الوجود العسكري التركي في سوريا، شدد المحلل السياسي التركي ياكير اناجان خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي،"أن من حق تركيا على التواجد على مشارف الجولان، وفي الجولان وعلى الحدود صفر" وقال إن ذلك استنادا الى اتفاق موقع مع الحكومة السورية، جاء ذلك ردا على تصريحات المحلل الإسرائيلي د.حاي ايتان كوهين باتاروجاك- باحث في الشأن التركي في مركز"ديان" في جامعة تل أبيب، والذي تطرق الى المخاوف الإسرائيلية من الوجود التركي. لمشاهدة المداخلة

وقال اتاجن إنه "من حق تركيا أن تتواجد ليس فقط على مشارف الجولان وإنما في داخل الجولان، هذه الأراضي تابعة لسوريا وهي ليست تابعة لإسرائيل رسميا، اذا اصر الإسرائيليون على عدم التواجد التركي في سوريا ، فليعلموا اننا لن نتواجد فقط على الحدود، بل على الحدود صفر كما يقولون، وفي جبل الشيخ وفي جميع المناطق بناء على الاتفاقيات التي نعقدها مع الحكومة الرسمية، وليس بناء على طلبنا نحن، وإنما بموجب الاتفاقيات".

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