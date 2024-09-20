تقرير: إيران تساعد الحوثيين في إسقاط الطائرات الأمريكية المسيرة – وتزودهم بأسلحة مبتكرة

أفادت مصادر أمريكية لشبكة NBC أن إيران تساعد الحوثيين في اليمن على مهاجمة وإسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper، وهو ما أُعلن عنه اليوم (الجمعة) على شبكة البث الأمريكية.

وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة، وجدت الدول المعادية للولايات المتحدة طرقا جديدة لتعطيل اتصالات الطائرات بدون طيار الضخمة MQ-9 Reaper التي تنتجها القوة العظمى، وانحرافها عن مسارها. وتقوم إيران بذلك بانتظام - كما ذكرنا مؤخرًا، ساعدت ايران جماعة الحوثي في اليمن على ضرب طائرتين بدون طيار، اللتين تستخدمان لجمع المعلومات الاستخبارية والهجوم.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن الحادث الأخير وقع الأسبوع الماضي. وهاجم الحوثيون طائرة من طراز MQ-9 Reaper وألحقوا بها أضرارا الأسبوع الماضي، لكن الطائرة بدون طيار تمكنت من الهبوط واستعادها الجيش الأمريكي. وورد أيضًا أن الحوثيين أسقطوا أو ألحقوا أضرارًا بنحو ستة طائرات أخرى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة، حتى أنهم زعموا أنهم أسقطوا طائرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: "لقد طالبنا إيران مراراً وتكراراً، علناً وسراً، بدعمها للحوثيين. وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لضمان سلامة رجالنا وقدراتنا في المنطقة. كما نواصل إشراك الشركاء، بما في ذلك الأمم المتحدة، لإدانة هذه الأعمال ومحاسبة الحوثيين".

AP Photo/Osamah Abdulrahman

وقال مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لشبكة NBC إن الحوثيين قاموا بتحسين أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم، وأضافوا أسلحة أفضل في الأشهر الأخيرة، يأتي الكثير منها من إيران، وحسنوا قدرتهم على ضرب الأهداف الأمريكية بنيران دقيقة.

وقال نايتس: "نعلم أن الحوثيين يطورون دفاعات جوية أقوى". وقال إن الصواريخ والأنظمة الجديدة والمطورة التي حصل عليها الحوثيون من إيران تشمل صواريخ أرض جو 358 وSA-2، وكلاهما قادر على إسقاط طائرة ريبر أو أي طائرة بدون طيار أخرى تقريبًا.