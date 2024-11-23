حصري لـi24NEWS: تفاصيل مقلقة حول اختفاء حاخام حاباد وتقاعس السلطات الإماراتية

ذكرت مصادر خاصة لـ i24NEWS أن تسيفي كوغان الذي اختفى في مكان يبعد حوالي ساعة ونصف عن دبي، بأنه تم تقديم شكاوى إلى كل من شرطة دبي وشرطة أبو ظبي، الخميس المنصرم، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل أي منهما، وتؤكد i24NEWS أيضًا أن هناك غضبًا هائلاً في إسرائيل اتجاه الإماراتيين، الذين لم يستجيبوا للإشارات المشبوهة ولم يتحركوا في الوقت المناسب. في الواقع، لم يتم اتخاذ الإجراءات إلا بعد تدخل وزير الخارجية جدعون ساعر.

وعلمت i24NEWS تفاصيل مروعة حول اختفاء مبعوث حاباد تسفي كوغان، الذي اختفى الأسبوع المنصر في الإمارات العربية المتحدة، لم يحضر كوغان إلى الاجتماعات المقررة خلال النهار. وبعد فشله في الاتصال، اتصلت زوجته بضابط الأمن في بيت حاباد، الذي نبه السلطات المحلية. كما تم تبادل المعلومات حول الحادث مع السلطات الإسرائيلية.

كما علمت i24NEWS أن على الرغم من حصول سيارة كوغان على مخالفة سرعة في طريقها إلى عُمان، إلا أن السلطات في الإمارات وعمان لم تفعل شيئًا في هذه الحالة أيضًا.

وتتضمن القصة أصداء مقلقة حول اختطاف الإيرانيين للمعارض الألماني الإيراني جمشيد شارمهد؛ حيث اختطف من دبي إلى إيران عبر عمان وأعدم في النهاية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد أعضاء البعثة اليهودية في الإمارات مفقود منذ الأربعاء المنصرم، مما أثار تقارير تفيد بأنه ربما يكون قد اختطف أو قُتل على يد عملاء مرتبطين بإيران. ووفقًا لموقع "والا" الإخباري، فإن "الموساد وأجهزة المخابرات الإماراتية تحقق في الاختفاء المشبوه لمسؤول في حركة حاباد في أبو ظبي"

لم يعط مبعوث حركة حباد، ومقره أبو ظبي، أي علامة على الحياة لعدة أيام، مما أثار مخاوف جدية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمال وقوع عملية اختطافه أوقتله، ولم يتصل تسفي كوغان، بأسرته أو أحبائه في الأيام الأخيرة. فيما لم تعلن السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل حول القضية، بسبب حساسية التحقيق الجاري.