تفشي حمى النيل في تل أبيب: نقل خمسة مرضى إلى المستشىفى - بعضهم في حالة خطيرة

نقل خمسة إسرائيليين من سكان شمال مدينة تل أبيب مؤخرا إلى مستشفى إيخيلوف، بعضهم في حالة خطيرة، نتيجة تفشي حمى النيل الغربي في المدينة. يعاني بعض المرضى من أضرار شديدة بالجهاز العصبي والوظيفي. وقال رئيس قسم الأعصاب في مستشفى إيخيلوف، الدكتور آفي جادوت: "طوال سنوات عملي كطبيب، لم أر قط هذا العدد الكبير من المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض".

وينتقل فيروس حمى النيل عن طريق البعوض المصاب ويمكن أن يكون قاتلا. وأضاف الدكتور جادوت: "ليس لدي أدنى شك في أن هذا تفشي. ونرى حالات كثيرة نسبيا لمرضى يعانون من التهاب الدماغ، ولم يتم تشخيصهم بعد على أنهم مشتبهون بالاصابة بهذا المرض، وهم مناسبون من ناحية نتائج الفحوصات وفي عياداتهم لحمى النيل الغربي. يجب أن يفهم الجمهور أن هذا مرض يهدد الحياة. أتوقع أن تتعامل السلطات مع هذه القضية بحزم وعلى الفور".

وقال الدكتور يفغيني كاتزمان، اختصاصي الطب الباطني والأمراض المعدية في وحدة الأمراض المعدية في إيخيلوف: "جميع المرضى يأتون من شمال تل أبيب ، جميعهم من 60 عامًا أو أكثر، أشخاص أصحاء ونشطون. ويتم الآن نقل اثنين من المرضى إلى المستشفى في حالة خطيرة."

وأضاف الدكتور كاتزمان أنه "عادةً ما يعاني الشباب الذين يصابون بالعدوى من مرض فيروسي قياسي على الأكثر: بعض الحمى أو آلام في البطن أو الإسهال. في المقابل، بالنسبة لكبار السن، يشكل هذا خطرا حقيقيا، لأن الفيروس قد يسبب أضرارا أكبر. في معظم الحالات، يبلغ المرضى عن أعراض خفيفة نسبيا مثل الحمى أو الصداع، ولكن بعد بضعة أيام، إذا تفاقم المرض، فقد يؤدي ذلك إلى الارتباك وأعراض عصبية وضعف إدراكي يتجلى، على سبيل المثال، في الارتباك أو القدرة على الفهم."