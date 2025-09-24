الشرع في خطاب تاريخي بالأمم المتحدة: "منفتحون على الحوار مع إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يُعتبر هذا خطاباً تاريخياً، إذ إنه أول رئيس سوري يفعل ذلك منذ عام 1967. في خطابه، وجّه الجولاني انتقادات لإسرائيل، وادعى أنها "تتصرف بما يتعارض مع القانون الدولي" وأن "الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا مستمرة". ومع ذلك، أعلن أن سوريا منفتحة على الحوار الدبلوماسي معها و"ملتزمة به" أيضاً.

تطرق الشرع كما ذكرنا في خطابه للوضع مع إسرائيل وقال إن "التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا لم تتوقف منذ الثامن من كانون الأول"، وهو يقصد الوقت الذي سقط فيه حكم الأسد في العام الماضي.

وبحسب قوله، فإن إسرائيل تتصرف بطريقة تتعارض مع الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها، وتحاول جر المنطقة إلى جولة جديدة من الصراعات دون موعد نهاية معروف.

مع ذلك، حرص على التأكيد كما ذُكر أن "سوريا ملتزمة بالحوار والإجراءات الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع إسرائيل، وملتزمة باتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا الذي تم توقيعه عام 1974".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانبنا في مواجهة هذه الأخطار واحترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية". وفي ختام خطابه، أبدى الشرع دعمه لسكان غزة، ونال على إثر ذلك تصفيقاً حاراً.

تطرق الشرع خلال خطابه إلى قصة سوريا والتغيير الذي تمكنت فيه المعارضة ضد نظام الأسد من تحقيقه فيها في السنوات الأخيرة، خاصة في ديسمبر\كانون ثاني الأخير - عندما سقط حكم الأسد: "القصة السورية هي قصة صراع بين الخير والشر - فهي تجمع بين الألم والأمل. إنها عبارة عن درس يجب استخلاصه من التاريخ، ونحن نرويها لفتح فصل جديد في هذا الصراع من أجل التعايش."

وأضاف: "لكن الأمر لم يكن دائمًا كذلك. على مدار 60 عامًا كانت سوريا تحت نظام قمعي وحشي قتل ما يقرب من مليون شخص وعذب مئات الآلاف. ثورة شعبنا جلبت الحرية، ونجحت في إيصال صوت الحقيقة وأعادت لشعبنا حقوقهم لأول مرة منذ 60 عامًا. مع هذا الانتصار، أصبحنا دولة تحول الأزمات إلى فرص تاريخية، ونحن نرغب في جلب الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا والمنطقة بأكملها".

وفقا لتقرير لوكالة الأنباء السورية سانا، إلى جانب كلمته، التقى الشرع خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيبايني ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن.