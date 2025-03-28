ماكرون: "سأتحدث مع نتنياهو من أجل احترام كامل لاتفاق وقف النار مع لبنان"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة،"نعمل على حل كل الخلافات مع إسرائيل"ولفت إلى أنه "سأتحدث مع نتنياهو خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة من أجل احترام كامل لاتفاق وقف النار مع لبنان" وتابع إن "الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تنتهك وقف إطلاق النار"، ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك من قصر الإليزيه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن باريس ستدعم لبنان للحفاظ على سيادته. وتابع: "سنعمل مع أميركا والأمم المتحدة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان"، وقال إن على إسرائيل الانسحاب من خمس نقاط مراقبة.