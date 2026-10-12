الجسم المجهول الذي اخترق مساء السبت الأراضي الإسرائيلية يستمر بإثارة القلق بين سكان الشمال. نيسان زئيفي، أحد سكان الشمال ومرشح حزب "يحاد" للكنيست برئاسة نفتالي بينيت، ادعى اليوم (الإثنين) في حديث مع i24NEWS أن جهاز الأمن يخفي معلومات حول الحادثة.

زئيفي، أحد سكان شمال إسرائيل ومن قادة حركة لوبي 1701، قال إن "الجيش الإسرائيلي يخفي حادثة اختراق الطائرة بدون طيار – لدى جهاز الأمن تفاصيل عن هويتها وحتى عن مكان تصنيع تلك الطائرة، ومع ذلك لا ينشرون المعلومات للجمهور". وبحسب قوله، يدور الحديث عن طائرة مسيرة جديدة لحزب الله. وأضاف: "جهاز الأمن يحاول إخفاء الانتهاك الخطير لحزب الله – رغم الوعود برد فعل كبير". هذه التفاصيل نُشرت بموافقة الرقابة.

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لاحقاً، نشر تغريدة في حسابه على شبكة X ادّعى فيها أن "الطائرة المسيّرة وصلت حتى حيفا، صوّرت مواقع استراتيجية وعادت عبر البحر إلى لبنان. من دون اعتراضات ومن دون إنذارات. منذ يومين يتم إخفاء هذا الأمر عن الجمهور، تماماً كما تم إخفاء خيمة حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية عن الجمهور حينها".

https://x.com/i/web/status/2109566409869058366 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف: "منذ 48 ساعة، سكان الشمال يعيشون في حالة عدم يقين. من جهة هناك تعبئة لفرق الطوارئ وقوات الجيش منتشرة في الميدان، ومن جهة أخرى يصرّون على عدم إخبارنا لماذا ولأي سبب. إذًا هذه هي السبب. على حكومة إسرائيل أن تقدم لنا في أسرع وقت ممكن توضيحًا، لأننا جميعًا نتذكر وعد رئيس الحكومة الذي قال إن أي اختراق لأي تهديد من جهة لبنان سيُواجه بضربة في بيروت. إذًا أنا أسأل، هل بيبي يكذب علينا مرة أخرى؟".