اسرائيل: المستشارة القضائية تقرّ قيودًا مالية على مؤسسات دينية تضم متهرّبين

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، عن خطوة جديدة في ملف تجنيد الحريديم، تقضي بسحب الامتيازات الضريبية من التبرعات المقدّمة للمؤسسات الدينية التي يدرس فيها أشخاص يُصنّفون كمتهرّبين من الخدمة العسكرية.

ويعني القرار عمليًا أن المتبرعين لهذه المؤسسات لن يحصلوا بعد الآن على خصم ضريبي قد يصل إلى نحو 35%، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع كبير في حجم التبرعات وتأثير مباشر على ميزانيات هذه المعاهد.

وجاءت الخطوة تنفيذًا لقرار المحكمة العليا التي طالبت الحكومة بفرض إجراءات فعلية ضد التهرّب من التجنيد، بما يشمل أدوات اقتصادية وليس فقط ملاحقات قانونية. وبحسب المعطيات التي عُرضت، فإن عدد المتهربين من الخدمة في إسرائيل يبلغ نحو 39 ألف شخص، أغلبهم من الحريديم، بينما تبقى نسبة الملاحقات القضائية بحقهم محدودة مقارنة ببقية الفئات.

وكشفت المستشارة القضائية للحكومة أن عدد المتهربين من التجنيد في إسرائيل بلغ نحو 39.6 ألفًا، 75% منهم من الحريديم، فيما قُدمت منذ بداية العام 16 لائحة اتهام فقط ضد حريديم متهربين. وأشارت معطيات الجيش إلى ارتفاع عدد المجندين الحريديم بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بالتوازي مع تشديد إجراءات الملاحقة والمنع من السفر.

واثار القرار ردود فعل سياسية حادة، خصوصًا من جانب زعيم حزب شاس أريه درعي، الذي اتهم المستشارة القضائية بدفع المجتمع الحريدي نحو مواجهة مع الدولة، محذرًا من تداعيات اجتماعية وسياسية واسعة. في المقابل، تشير معطيات الجيش إلى ارتفاع تدريجي في أعداد المجندين من الحريديم خلال الفترة الأخيرة، لكنه ما يزال بعيدًا عن تلبية احتياجات الجيش.

تعكس هذه الخطوة في الجوهر، انتقال المواجهة حول قضية التجنيد من الإطار القانوني والسياسي إلى أدوات اقتصادية مباشرة تمسّ شبكة التمويل التي تعتمد عليها المؤسسات الدينية، ما يجعل الملف أكثر حساسية داخل المجتمع الإسرائيلي.