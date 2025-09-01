"الشرع يقوم بتغيير ديموغرافي في العاصمة دمشق تجهيزا لمسألة التقسيم"

الدكتور حسن مرهج يؤكد أن "سيناريو التقسيم في سوريا سيحدث عاجلا أم آجلا"

إغلاق أحد مداخل حي السومرية بوقت سابق من الشهر من قبل عناصر قوات الأمن العام
على خلفية التهجير في حي السومرية في مدينة دمشق والذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية والمحاولات لتهجير العلويين والأقليات في عدة مناطق في سوريا بحسب تقارير، أكد محلل شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج أن "الشرع يقوم بتغيير ديموغرافي العاصمة دمشق تجهيزا لمسألة التقسيم". لمشاهدة مداخلته كاملة.

Video poster
"الشرع يقوم بتغيير ديموغرافي في العاصمة دمشق تجهيزا لمشألة التقسيم"

جاء تصريح مرهج خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"الدول التي تدعم الشرع تتغاضى عن هذه الانتهاكات لحماية لمصالحها وأهدافها، وهذه الأهداف واضحة، وهي تقسيم سوريا الى دويلات، وهذا ما سيحصل، الخلاف بسيط بين الأمريكي والروسي، وبالطبع هذا يحدث بضوء أخضر إسرائيلي، الأمريكي يريد لا مركزية والروسي فيدرالية، وهذا الأمر سيحصل عاجلا أم آجلا، التغيير الديموغرافي في العاصمة هو لتجهيز سيناريو التقسيم"

الحلقة كاملة: 

Video poster
هذا المساء: هل يتم تهجير العلويين من دمشق أم رد الحقوق لأصحابها ؟
