"الشرع يقوم بتغيير ديموغرافي في العاصمة دمشق تجهيزا لمسألة التقسيم"

على خلفية التهجير في حي السومرية في مدينة دمشق والذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية والمحاولات لتهجير العلويين والأقليات في عدة مناطق في سوريا بحسب تقارير، أكد محلل شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج أن "الشرع يقوم بتغيير ديموغرافي العاصمة دمشق تجهيزا لمسألة التقسيم". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاء تصريح مرهج خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"الدول التي تدعم الشرع تتغاضى عن هذه الانتهاكات لحماية لمصالحها وأهدافها، وهذه الأهداف واضحة، وهي تقسيم سوريا الى دويلات، وهذا ما سيحصل، الخلاف بسيط بين الأمريكي والروسي، وبالطبع هذا يحدث بضوء أخضر إسرائيلي، الأمريكي يريد لا مركزية والروسي فيدرالية، وهذا الأمر سيحصل عاجلا أم آجلا، التغيير الديموغرافي في العاصمة هو لتجهيز سيناريو التقسيم"

الحلقة كاملة: