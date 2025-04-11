وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة غدا السبت لبحث التوصل لاتفاق للعودة لوقف النار في غزة

من المتوقع أن يصل وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة غدا السبت، بناءً على دعوة من مصر، لبحث الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق لتثبيت وقف النار"، بحسب ما أكده قال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات بشأن وقف النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن التوصل لاتفاق "أمر وارد إذا وافقت إسرائيل"، موضحاً أن "حماس وافقت على الاقتراح المصري القطري الأخير".

وذكر المصدر أنه سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بجهود مصر وقطر للتوصل لاتفاق، مؤكداً أن الحركة أبدت استعدادها للتوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن، واستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، "لكن نأمل عدم تعطيل الاحتلال لجهود الوسطاء الحالية"

وأكد المصدر أن حماس "لديها مرونة واستعداد للموافقة على أي اقتراح جديد بشأن الأسرى، إذا تضمن وقف العدوان، والانتقال للمرحلة الثانية واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني".

ووفق المصادر طرح الوسطاء في الأسبوع الأخير، أفكاراً جديدة لإطلاق سراح 8 رهائن أحياء، ومثلهم جثامين، على أن تفرج إسرائيل عن 180 إلى 220 من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وأكثر من 2000 من معتقلي غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وتمديد الهدنة من 50 إلى 70 يوماً، على أن يتم بحث قضايا المرحلة الثانية في الأسبوع الثاني من بدء سريان الاتفاق