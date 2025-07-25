الخارجية الفرنسية: "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، بل يؤكد أنها على خطأ"

جان نويل بارو:"لطالما رفضت حماس حلّ الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة الإرهابية على خطأ. وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب".

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وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلوح بيده أثناء حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني بعد اجتماع بين وزيري الخارجية الفرنسي والألماني في باريس في 18 يوليو 2025.
وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلوح بيده أثناء حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني بعد اجتماع بين وزيري الخارجية الفرنسي والألماني في باريس في 18 يوليو 2025.Thomas SAMSON / AFP

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قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تدوينة على حسابه الخاص على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، إن "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية على خطأ"، وتابع "لطالما رفضت حماس حلّ الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة الإرهابية على خطأ. وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب".

https://x.com/i/web/status/1948645072397910466

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال، أمس الخميس، إن فرنسا ستعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر الوشيك. وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس أن فرنسا "ستحشد كلّ الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين".

وسارعت إسرائيل إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه "يكافئ الإرهاب"، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأنه "وصمة عار في تاريخ فرنسا".

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