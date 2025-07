الخارجية الفرنسية: "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، بل يؤكد أنها على خطأ"

قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تدوينة على حسابه الخاص على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، إن "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية على خطأ"، وتابع "لطالما رفضت حماس حلّ الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة الإرهابية على خطأ. وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب".

