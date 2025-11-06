ويتكوف سيعلن: كازخستان ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم

صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستعلن مساء الخميس عن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بممثلين من كازاخستان وأذربيجان.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر، ولأول مرة منذ سبع سنوات، الولايات المتحدة. وقال خبراء نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز" إن عملية إقامة علاقات بين إسرائيل وبلاده ستستغرق سنوات وليس أشهرًا.

قبل نحو أسبوع، قال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، خلال اجتماع مع رؤساء البلديات والمجالس الإقليمية إنه "من المتوقع صدور إعلانات إيجابية في الأشهر المقبلة من دول في منطقتنا - وكذلك من دول أبعد من ذلك، والتي ستحتاج إلى اتفاقيات إبراهيم"، مضيفًا أن هذه "فرصة اقتصادية هائلة لدولة إسرائيل بأكملها".