الحصار الأمريكي على مضيق هرمز مستمر ويؤثر على قدرة إيران على تصدير النفط من أراضيها. قدّر مصدران استخباريان مساء اليوم (الخميس) في حديث مع i24NEWS أنه "خلال 15 إلى 60 يوماً، قد تجد إيران نفسها من دون مكان لتخزين النفط الذي تنتجه".

بحسب قولهم، اللحظة التي تنتهي فيها قدرة التخزين ستجبر إيران على اتخاذ قرارات هامة – بعضها قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة قد يستغرق وقتًا طويلاً لإصلاحها.

كما ذُكر، منذ بداية الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، ناقلات النفط الإيرانية - التي كانت في السابق مسؤولة عن حوالي 85% من إجمالي صادرات الدولة - لم تغادر الموانئ في إيران. "الحصار يعمل بشكل مثالي - لا يوجد أي نشاط اقتصادي يدخل إلى إيران أو يخرج منها"، أشار مصدر أمريكي في حديث مع i24NEWS.

نتيجة لذلك، تضطر إيران إلى تخزين كل النفط الذي تنتجه بطرق مختلفة. يشمل ذلك التخزين البري، إلى جانب التخزين العائم على متن السفن، وخاصة ناقلات النفط العملاقة من طراز VLCC (Very Large Crude Carriers) المخصصة لنقل النفط الخام لمسافات طويلة. عادةً ما تحمل هذه الناقلات حوالي مليوني برميل. "هناك تخزين بري وهناك تخزين عائم على متن السفن"، شرح جوزيف وبستر، زميل كبير في المجلس الأطلسي، لقناة i24NEWS.

أحد مسؤولي الاستخبارات الغربية شرح الفجوة الكبيرة - حوالي 45 يوماً - بين التقديرات الدنيا والعليا بشأن قدرة التخزين لدى إيران. "هناك عرف بعدم تخزين النفط في ناقلات يزيد عمرها عن 25 سنة، حتى لا تتأثر جودة النفط. السؤال المطروح هو إلى أي مدى ستكون إيران مستعدة لاستخدام مثل هذه الناقلات - وهذا سيؤثر على عدد الأيام المتبقية لها حتى تنتهي سعة التخزين."

بالإضافة إلى ذلك، هناك ناقلات تبدو وكأنها تنجح في التهرب من الحصار. أفادت شركة ويندوارد أن ناقلات إيرانية خاضعة للعقوبات تتنكر كأنها سفن عراقية، وتنقل نفطاً إيرانياً بقيمة مئات ملايين الدولارات. "مجموعة من عشر ناقلات خاضعة للعقوبات الأمريكية وتتعامل مع إيران تقوم حالياً بتزوير موقعها في نظام AIS، بحيث يظهر وكأنها راسية قبالة البصرة في العراق، بينما يواصل الحصار تشديد الضغط على موانئ إيران"، جاء في البيان.

تحدث هذه الأحداث في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتشديد الحصار على الموانئ، في محاولة لخنق شريان الحياة النفطي لطهران.

مع ذلك، على افتراض أن الحصار سيستمر، من المتوقع أن تنفد سعة التخزين - في البر والبحر - في مرحلة معينة. في هذه المرحلة، من المتوقع أن التأثير سيصل أيضًا إلى إنتاج النفط نفسه. "في المستقبل، ستبقى إيران بدون مكان لتخزين كل هذا النفط"، قال إيال هاشكس، مستشار استراتيجي ومؤلف كتاب "سيوف الاقتصاد"، "عندما يحدث ذلك، سيضطرون إلى البدء بإغلاق آبار النفط. بعد أن تبقى البئر غير نشطة لفترة طويلة، أحيانًا لا يمكن ببساطة إعادة تشغيلها، ويتطلب الأمر سنوات من الترميم."

جوزيف وبستر يَدعي أنه في السنوات الأخيرة، وفي ظل العقوبات، طورت إيران قدرة على إعادة الآبار النفطية للعمل بشكل نسبي بسرعة - حتى بعد فترات من التوقف. "لإيران تاريخ في استئناف الإنتاج بعد التوقفات. إلى حد ما، قد يؤثر ذلك سلبًا على الإنتاج على المدى الطويل، لكنهم أثبتوا أن لديهم القدرة على إعادة الإنتاج للنشاط"، أوضح.

التقدير هو أنه عندما تمتلئ سعة تخزين النفط الإيراني، فإن ذلك قد يسهل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، يحذر وبستر من أن عتبة تحمل إيران للضغط الاقتصادي تبدو مرتفعة بشكل خاص - بل وأعلى من تلك لدى خصومها.

عتبة الألم لدى إيران تبدو لي مرتفعة جدًا – بل وحتى أعلى من تلك الخاصة بالتحالف. لذلك، حتى إذا اضطرت إلى تقليص الإنتاج، فإن ذلك سيفرض على إيران تكاليف محدودة فقط، بينما سيتسبب بضرر أكبر نسبيًا لاقتصادات التحالف.