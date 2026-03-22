تقرير: تركيا والسعودية ومصر وباكستان تدرس تحالفًا أمنيًا رباعيًا

أفاد موقع Middle East Eye بأن تركيا والسعودية ومصر وباكستان دخلت في مشاورات لبحث إنشاء إطار تعاون أمني رباعي يهدف إلى تعزيز التنسيق في القضايا الدفاعية والأمنية ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وبحسب التقرير، عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض على هامش قمة دولية، حيث ناقشوا للمرة الأولى بشكل جماعي إمكانية تطوير صيغة تعاون مؤسسية تشمل مجالات متعددة، من بينها تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، والتعاون في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى إنشاء آليات تشاور سياسية مستمرة بين الأطراف.

وتشير المعطيات إلى أن هذه المبادرة لا تهدف إلى إنشاء تحالف دفاعي ملزم على غرار نماذج تقليدية، بل إلى تأسيس منصة تعاون مرنة تركز على تنسيق الجهود وتعزيز القدرات الذاتية للدول الأربع، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن هذه التحركات تأتي امتدادًا لمسار من التقارب الثنائي بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، والذي شمل توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية بين عدد من هذه الدول، إضافة إلى توسع التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتبادل التجاري المرتبط بها.

كما تناولت المشاورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما في ذلك التوترات المرتبطة بعدة ملفات أمنية في المنطقة، والتداعيات الناتجة عن الصراع مع إيران، حيث تسعى الدول المشاركة إلى بحث سبل مشتركة للتعامل مع هذه التحديات وتقليل مخاطر التصعيد.

وأكدت الأطراف، وفقًا للتقرير، أهمية بناء الثقة المتبادلة وتطوير قنوات اتصال منتظمة، بما يسمح بتنسيق المواقف وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع الإشارة إلى أن أي خطوات مستقبلية ستعتمد على توافق تدريجي بين الدول المشاركة.

ولا تزال هذه المبادرة في مراحلها الأولية دون إعلان رسمي عن اتفاق نهائي، إلا أنها تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز التعاون الإقليمي بين قوى رئيسية في العالم الإسلامي، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.