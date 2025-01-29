زكريا الزبيدي في قائمة السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الخميس في إطار صفقة التبادل

أكدت إسرائيل، مساء اليوم (الأربعاء)، أن زكريا الزبيدي في قائمة السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الخميس، وكان الزبيدي فر مع آخرين من سجن الجلبوع شمال إسرائيل واعتقل بعد إدانته بتنفيذ عدد من الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، في الجانب الإسرائيلي سيتم إطلاق سراح المختطفين ، وأغام بيرغر، وغادي موزيس، كما سيتم إطلاق سراح خمسة مواطنين تايلانديين.

واعتقل الزبيدي (49 عاما) عام 2019 بعد تورطه في عدة هجمات إطلاق نار في منطقة مستوطنة بيت إيل. وفي سبتمبر/ايلول 2021، هرب من سجن جلبوع مع خمسة سجناء آخرين، وبعد أقل من أسبوع تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. ويعتبر مسؤولاً عن الهجوم على فرع الليكود في مدينة بيسان شمال إسرائيل عام 2002 والذي قُتل فيه ستة أشخاص.

وفي قائمة المفرج عنهم يوجد أحمد البرغوثي - قائد الذراع العسكرية لفتح في منطقة رام الله، والذي يقضي 13 حكماً بالسجن المؤبد. وأدين بقتل 12 إسرائيليا في سلسلة من الهجمات الانتحارية في الانتفاضة الثانية، بما في ذلك الهجوم على مطعم سي فود ماركت في تل أبيب. السجين الأمني الآخر الذي سيتم إطلاق سراحه كجزء من المرحلة الأولى من صفقة الرهائن هو محمود عطا الله، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بالإضافة إلى 15 عامًا لقتل امرأة فلسطينية يشتبه في تعاونها مع دولة إسرائيل

ونذكركم أنه ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 737 أسيراً ومعتقلاً أمنياً مصلحة، بالإضافة إلى 1167 من سكان قطاع غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهم محتجزون لدى الجيش الإسرائيلي أو سلطة السجون. ومن المقرر إطلاق سراح إجمالي 1904 سجينا في المرحلة الأولى من الصفقة.