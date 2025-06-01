"دعوى غير مسبوقة" || محكمة مصرية تقاضي الرئيس السوري أحمد الشرع

عقدت في مصر أمس السبت أول جلسة لمحاكمة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أمام محكمة القضاء الإداري في الاسكندرية، في خطوة قانونية غير معهودة تهدف إلى محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية بحق العلويين والدروز.

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الدعوى قدمها المحامي المصري محمد أبو زيد ، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، وتتهم الد عوى الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الطائفة العلوية والموحدين الدروز خلال النزاع المستمر في سوريا.

وتضع الدعوى أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام ، على رأس قائمة المتهمين بارتكاب " فظائع بحق المدنيين في عدد من المناطق في سوريا"، حيث قتل خلالها 50 آلف سوري.

مقدم الدعوى يعتمد على شهادات ميدانية وتوثيقات حقوقية ترتبط بانتهاكات جماعية ضد مدنيين، يُعتقد أن عناصر تابعة للشرع شاركت فيها، وتشمل القتل والتهجير والتصفية الطائفية ، خصوصا في مناطق الساحل السوري ومحيطها.