اعتقال شاب من الطيبة وسط إسرائيل بعد مبايعته تنظيم داعش المتطرف

أعلن الشاباك والشرطة الإسرائيلية صباح اليوم عن اعتقال كامل ناشف، 21 عاما، من سكان الطيبة، للاشتباه في مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، ويشتبه أيضا في قيام الشاب بنقل معلومات حول أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية إلى نشطاء مسلحين في الضفة الغربية.

وكشف التحقيق الذي أجري معه أنه ابتداءً من أشهر صيف عام 2024، شاهد مضامين لداعش على شبكات التواصل الاجتماعي، بل إنه أجرى اتصالات مع نشطاء متطرفين مرتبطين بالمنظمة. كما تبين أنه بايع التنظيم المتطرف، واعتبر نفسه عضوا في التنظيم، بل وبحوزته البيانات الشخصية التي تم ضبطها معه أثناء اعتقاله.

كما أظهرت نتائج التحقيق أن ناشف أراد الانتقام من إسرائيل والمشاركة في أنشطة المنظمات المتطرفة، وذلك على خلفية الأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة. ومن بين أمور أخرى، قام المتهم بتصوير القوات الأمنية في طريقها إلى طولكرم ونقل هذه المعلومات عبر تطبيق "تلغرام" إلى الناشطين الميدانيين لتهيئتهم لدخول القوات الأمنية. وفي نهاية التحقيق، من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام اليوم من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى ضده.