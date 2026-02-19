مشروع ترامب الكبير لغزة ينطلق: "مجلس السلام" التابع لرئيس الولايات المتحدة سيجتمع اليوم (الخميس) لأول لقاء يضم 40 زعيماً وممثلاً من دول العالم، حيث سيمثل إسرائيل وزير الخارجية جدعون ساعر.

الى جانب ذلك، من المتوقع أن يلقي عدد من الممثلين كلمات قبل انعقاد المؤتمر، بينهم ممثلون من تركيا، مصر، إندونيسيا والمغرب – لكن وزير الخارجية جدعون ساعر لن يلقي كلمة. الإسرائيليون الذين سيظهرون على المنصة هم رجل الأعمال ياكير غباي وأيضًا اسم مفاجئ: ليران تانكمان، رائد احتياط إسرائيلي ورجل أعمال كان مشاركًا في توزيع المساعدات في غزة خلال العام الماضي.

أعلن ترامب أنه في نهاية جميع الاجتماعات ستعلن الدول الأعضاء عن التزامها بالتبرع بخمسة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وللجهد الإنساني، وتخصيص أفراد طاقم لقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في القطاع.

الدول والمنظمات التي من المتوقع أن تكون ممثلة في مجلس السلام، اضافة الى الولايات المتحدة وإسرائيل، هي: الاتحاد الأوروبي، ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بلغاريا، كمبوديا، كرواتيا، قبرص، التشيك، مصر، السلفادور، فنلندا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، المكسيك، منغوليا، المغرب، هولندا، النرويج، عُمان، باكستان، باراغواي، بولندا، قطر، روسيا، رومانيا، السعودية، سلوفاكيا، سويسرا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، فيتنام وأوزبكستان.