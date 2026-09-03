إسرائيل وتركيا على مسار تصادمي.. هل تشعل سوريا الأزمة الإقليمية المقبلة؟

لقد انهارت فعليًا الترتيبات الأمنية غير الرسمية التي كانت تحكم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية والتركية في سوريا، وذلك عقب ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في الشمال، مما أثار مخاوف من أن تتحول البلاد إلى مركز لتصاعد التنافس الإقليمي.

قال محلل الشؤون السورية تشارلز ليستر، في حديثه على قناة i24NEWS في الانجليزية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور الجوية قد تحدت التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال محادثات في باكو بأذربيجان. وقد شملت تلك الترتيبات مناطق عمليات منفصلة وخطاً مباشراً يهدف إلى منع وقوع مواجهة عرضية.

قالت إسرائيل إن تركيا تستعد لنشر أنظمة دفاع جوي في أبو الظهور، على بُعد حوالي 40 ميلاً من الحدود التركية.

أنكرت أنقرة هذا الادعاء. وتبع الضربة تبادل حاد للتصريحات بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث صوّر كل من الزعيمين تصرفات الدولة الأخرى على أنها تهديد للأمن الإقليمي.

قال ليستر، وهو زميل أول ومدير مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط: "إن التفاهمات نفسها... قد انهارت فعلياً قبل بضعة أسابيع". وأضاف مع ذلك أن الولايات المتحدة وأطرافاً أخرى تبدو متحمسة لاستعادتها.

قال ليستر إن المفاوضات السابقة جاءت عقب انهيار حكومة بشار الأسد، عندما سعت إسرائيل وتركيا إلى حماية مصالحهما المتنافسة وسط حالة عدم اليقين الناتجة عن ذلك. وشرعت تركيا، التي تدعم منذ فترة طويلة جماعات المعارضة السورية، في توسيع نفوذها، بينما سعت إسرائيل إلى الحفاظ على حرية تحركها العسكري.

وفقًا لما قاله ليستر، كان الفهم الأمريكي أن خط التقسيم يمر عبر وسط سوريا، بالقرب من قاعدة تي 4 الجوية ومنشآت أخرى. ولهذا فإن الضربة على أبو الظهور، التي تقع شمال تلك المنطقة بكثير، قد فاجأت المسؤولين الأمريكيين وأعطت الانطباع بأن إسرائيل تحاول نقل الخط الفاصل ليصبح أقرب إلى تركيا.

حذّر ليستر من أنه بدون تجديد الاتفاق، فإن احتمال التصعيد سيزداد، بالرغم من أن إسرائيل وتركيا لا تبدوان راغبتين في صراع مباشر.

قال: "يجب أن يكون هناك تواصل دبلوماسي لتجنب أي نوع من التصعيد."

رفض ليستر الادعاءات بأن سلوك تركيا مدفوع أساسًا بطموحات إحياء منطقة نفوذ على الطراز العثماني. وبدلاً من ذلك، وصف أنقرة بأنها قوة إقليمية تسعى لمصلحتها الخاصة وتستغل موقعها الجغرافي وعلاقاتها الطويلة الأمد مع الجماعات المسلحة السورية.

قال إنه في حين أن تركيا واجهت صعوبة في المنافسة اقتصاديًا مع دول الخليج الأغنى في إعادة إعمار سوريا، إلا أنها وجدت فرصة في قطاع الدفاع من خلال علاقاتها مع الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري.

هذا لا يعني أن تركيا تريد السيطرة على سوريا أو استخدام البلاد كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، بحسب ما جادل به ليستر. بل على العكس، تسعى أنقرة إلى تحقيق نفوذ مع مساعدة دمشق على بناء قدراتها لمواجهة التهديدات، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والضغوط العسكرية الخارجية.

وفي غضون ذلك، لا تزال السلطات الانتقالية في سوريا في موقف محفوف بالمخاطر بعد سنوات من الحرب الأهلية وعقود من الحكم الاستبدادي. وقال ليستر إن الحكومة تفتقر إلى الموارد اللازمة للوفاء حتى بالالتزامات الأساسية، بما في ذلك رواتب القطاع العام، ولذلك فهي على استعداد لقبول المساعدة من مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين.

قال إنه خلال ذلك، حاولت دمشق الموازنة بين علاقاتها الإقليمية المتنافسة مع إبداء اهتمام باتفاق أمني مع إسرائيل. ومع ذلك، اتهم ليستر حكومة نتنياهو بمقاومة التوصل إلى اتفاق رغم أشهر من المفاوضات بوساطة أمريكية.

حذّر من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يدفع دمشق إلى التقارب أكثر مع أنقرة، رغم تردد القادة السوريين في الظهور بمظهر المعتمدين على تركيا.

قال ليستر: "إن سياسة إسرائيل وسلوكها تجاه سوريا الجديدة هذه هو نبوءة تحقق ذاتها"، مشيرًا إلى أن التوغلات والضربات المستمرة تخاطر بخلق التهديد الأمني الذي تقول إسرائيل إنها تحاول منعه.

تطرقت المقابلة أيضًا إلى مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في مؤسسات الدولة. ووصف ليستر هذه العملية بأنها تطور كبير، مشيرًا إلى أن التكامل العسكري والأمني قد اكتمل بعد أن أدركت قوات سوريا الديمقراطية أنها لم تعد قادرة على الحفاظ على سيطرتها على إقليم واسع يتمتع بالحكم الذاتي.

لقد حقق الاتفاق مكاسب كبيرة للأكراد السوريين، بما في ذلك الحصول على الجنسية والاعتراف الرسمي باللغة الكردية.

ومع ذلك، لا تزال الأوضاع أكثر اضطراباً في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية. وألقى ليستر باللوم على الزعيم الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري لرفضه التفاوض مع دمشق، معتبراً أن ذلك يعيق التوصل إلى تسوية ويساهم في تصاعد الاضطرابات الداخلية.

في النهاية، يقول إنه ينبغي النظر إلى سوريا كفرصة للتعاون الإقليمي بدلاً من كونها ساحة للمنافسة العدائية. إن إعادة آلية تفصل بين العمليات الإسرائيلية والتركية ستكون خطوة أولى مهمة.

قال: "لا يوجد سبب يمنع إعادة إرساء تلك التفاهمات."