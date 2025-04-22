"هناك أمور غامضة" جنرال إسرائيلي يثير تساؤلات حول توقيت المناورات الصينية المصرية

على خلفية المناورات العسكرية الجوية التي تجريها الصين ومصر لأول مرة في الأجواء المصرية، أثار ايتان دانغوت وهو جنرال إسرائيل شغل منصب سكرتير سابق لعدد من وزراء الأمن الإسرائيليين التساؤلات حول توقيت هذه المناورات ويقلقة تحليق طيارين صينيين قرب الحدود الإسرائيلية. لمشاهدة المداخلة كاملة في الفيديو.

وتسائل دانغوت خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "كانت هذه المناورات العسكرية تحمل رسالة ما مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى السعودية والمنطقة" مشددا على "أن أمورا غامضة تحوم حولها" وبرأيه "أنه لا فائدة من هذه المناورات المشتركة ... ... ويقلقني تحليق طيارين صينيين قرب حدودنا"

ويشار إلى هذه هي أول مناورات جوية بين مصر والصين في المجال الجوي المصري وتجري على مدار عشرة أيام، وتضم المناورات التي بدأت صباح السبت في قاعدة جوية مصرية وأُطلق عليها بالفعل اسم "نسور الحضارة 2025"، طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C، وطائرة تزويد بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرة إنذار مبكر من طراز KJ-500. وقال خبير صيني لصحيفة جلوبال تايمز: "الطائرات المشاركة في التدريبات تمثل الأصول القتالية الرئيسية للقوات الجوية الصينية".

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