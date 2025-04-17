"محاولة الإنقلاب الفاشلة في سوريا"|| محلل سياسي :"أعتقد أن ما جرى محاولة اغتيال وليس انقلاب"

محلل سياسي :"لدى الشرع أعداء كثر" وأمام "الشرع الكثير من التحديات لتشكيل جيش سوري قوي"

i24NEWS
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تُظهر هذه الصورة المنشورة من الرئاسة السورية الرئيسَ السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يُلقي كلمةً في دمشق بتاريخ 29 مارس/آذار 2025.
تُظهر هذه الصورة المنشورة من الرئاسة السورية الرئيسَ السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يُلقي كلمةً في دمشق بتاريخ 29 مارس/آذار 2025. Syrian Presidency / AFP

على خلفية إعلان حكومة دمشق عن "انقلاب فاشل" تم إحباطه في الساحل السوري، صرح الباحث والأكاديمي د. محمود الأفندي(مختص بالشأن الروسي وأستاذ بالأكاديمية الروسية) خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي بأن أحمد الشرع يمتلك أعداء كثر ويعتقد أن ما جرى هو محاولة اغتيال وليس محاولة انقلاب ، مشددا على "أن إقامة جيش في سوريا يكمن بها الكثير من التحديات وهو أمر تضع أمامه إسرائيل الكثير من العوائق". لمتابعة تصريحاته الكاملة في الفيديوهات المرفقة.

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"محاولة الإنقلاب الفاشلة في سوريا"|| محلل سياسي :"أعتقد أن ما جرى محاولة اغتيال وليس انقلاب"

وأوضح الأفندي قائلا :"هناك الكثير من الأسلحة بين الفصائل وهناك خلافات قديمة للشرع مع عدد من الفصائل، السلاح الفردي لا زال موجودا وجميع الفصائل موجودة وهناك خلافات قديمة، يشكل جمع السلاح وتهيئة الجيش السوري تحديا كبيرا ، وهو أمر مستحيل إقامته حاليا، نظرا لعدم وجود قاعدة أو عقيدة عسكرية يجتمع عليها الجيش السوري، إضافة إلى أن الحكومة الجديدة ألغت التجنيد الإلزامي، إضافة الى ذلك الحكومة لا يمكنها دخول أماكن كثيرة في سوريا" 

Video poster
"محاولة الإنقلاب الفاشلة في سوريا"|| محلل سياسي :"لدى الشرع أعداء كثر"

وتابع إن "التحدي في سوريا يكمن بالتفاوض مع إسرائيل" ولفت إلى أن الشرع تحدث مع الرئيس الأذربيجاني للوساطة مع إسرائيل.. لكن المشكلة أن إسرائيل لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يمتلك هذا الجيش أسلحة ثقيلة" وشدد على أن "عدم مشاركة أطراف أخرى عدا هيئة تحرير الشام في السلطة يمكن أن يؤدي الى اهتزاز وعدم استقرار"

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