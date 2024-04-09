في خطوة غير عادية: إصدار أمر إداري يمنع فتى (14 عاما) الخروج من مستوطنة يتسهار

تلقى قاصر بجيل 14 عاما وهو بالصف العاشر من مستوطنة يتسهار أمرا إداريا يمنعه من الخروج من المستوطنة على مدار ثلاثة أشهر، بموجب الأمر يمنع القاصر الخروج من منزله في الليل ويمنع من الاتصال مع 19 شخصا، الحديث يدور عن إجراء استثنائي جدا، بسبب جيل الفتى.

وجاء في الرسالة التي سبقت تسليم الأمر للفتى: "يُشتبه في تورطك بعدة مناسبات في أحداث عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في القرى القريبة من مستوطنة يتسهار حيث تعيش، وأنك تشجع الآخرين على القيام بأنشطة مماثلة."

ويشار إلى أن الأوامر الإدارية تعتمد على معلومات سرية للشاباك، ولا أي أحد مكشوف على هذه المعلومات باستثناء الشاباك، وقائد القيادة المركزية الذي يوقع الأمر، وبعد ذلك المحكمة - التي سيتعين عليها التصديق أو التقصير أو الإلغاء الأمر الإداري.

وبحسب "كان" أفاد مسؤولون أمنيون إنه بموجب المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتهم :"القاصر الذي تلقى الأمر متورط بأحداث عنيفة وإرهاب خطير مع شبان متطرفين من المدرسة ’دورشي يحوديخ’ في يتسهار والذين بادروا مؤخرا الى سلسلة من الحوادث العنيفة، جزء منها بدون أي دافع، وعنف سبقه من الجانب الفلسطيني، بما يشمل حريق متعمد في قرية بورين.

هذا الأمر صدر بعد فشل محاولات لخلق حوار معتدل مع عائلة القاصر في الماضي وحتى مع حاخام المدرسة الدينية. أيضا محاولة حديث هادئ للمسؤولين الأمنيين مع حاخام المدرسة الدينية الذي يسمح للشبان القيام بأعمال عنف، لم تساعد. بدون أي خيار آخر تم منح الأمر للقاصر والذي يسمح له ممارسة حياته داخل يتسهار حيث يعيش ويتعلم وتعيش هناك عائلته.