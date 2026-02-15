بعد هجوم ترامب بخصوص العفو: مقر الرئاسة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بتوضيحات

يطالب مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (السبت) بتوضيح ما إذا كان وراء الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسألة العفو. وقد سُجّل هذا الهجوم غير المألوف مساء الخميس، عندما قال ترامب: "يجب أن يخجل الرئيس يتسحاك هرتسوغ من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو".

ورد مقر الرئيس الإسرائيلي في ذلك الوقت قائلاً: "حرصاً على النظام العام، وكما تم توضيحه مراراً وتكراراً، فإن طلب رئيس الحكومة يتماشى مع قواعد وزارة العدل، للحصول على رأي، ولن ينظر رئيس الدولة في الطلب إلا بعد اكتمال الإجراءات، وذلك وفقاً للقانون، ولمصلحة الدولة، ووفقاً لما يمليه عليه ضميره، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع أو آخر".

"الرئيس هرتسوغ يقدّر الرئيس ترامب على مساهمته الهامة لدولة إسرائيل وأمنها. إسرائيل هي دولة قانون ذات سيادة. وخلافًا للانطباع الذي نشأ من تصريحات الرئيس ترامب – الرئيس هرتسوغ لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن"، جاء أيضًا في البيان.

هذا ورد مقربون من نتنياهو : "تصريح الرئيس ترامب أول أمس بخصوص العفو كان من رأي الرئيس ترامب وحده. رئيس الحكومة سمع عن ذلك في وسائل الإعلام ولم يكن يعلم بذلك مسبقاً، كما أنه لم يكن يعلم مسبقاً عن تصريح الرئيس في هذا الموضوع في خطابه في الكنيست."

كما هو معروف، هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب إلى القضية الحساسة. من بين أمور أخرى، ليلة الجمعة ذكّر بتصريحاته من الليلة السابقة - والتي هاجم فيها هرتسوغ كما هو مذكور.

بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر الماضي، بعث رسالة موقعة إلى هرتسوغ، دعا فيها إلى النظر في منح عفو لرئيس الحكومة نتنياهو. "رئيس الحكومة نتنياهو وقف بثبات من أجل إسرائيل أمام خصوم أقوياء وظروف صعبة، ولا يمكن لشخص بمكانته أن تشتت انتباهه بلا داعٍ"، كتب.