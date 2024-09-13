تقرير: رئيس المخابرات التركي التقى وفدا من حماس في أنقرة وبحثوا آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بقادة المكتب السياسي لحركة حماس، وبحث معهم آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في أنقرة، بحسب ما أفادت به قناة "أندول" التركية باللغة العربية.

وأفادت القناة عن مصادر أمنية تركية أن "كالين عقد اجتماعا مع قادة المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة أنقرة" مشيرة إلى أن"اللقاء ناقش قضايا مثل المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادل الأسرى"

وبحسب المصادر، فقد "ناقش الجانبان خلال اللقاء الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة التي تشهد مأساة إنسانية، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية للمنطقة"

وبحسب المصادر "تم خلال اللقاء التأكيد على الموقف البناء والإيجابي لحركة حماس خلال المفاوضات، وأن إدخال إسرائيل شروطا جديدة على نص الاقتراح، الذي تدعمه وتقبله قرارات مجلس الأمن الدولي، يزيد من حدة الموقف. صعوبة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي السياق ترغب المخابرات التركية في مواصلة الاتصالات مع الأطراف وكافة الأطراف المعنية لضمان وقف إطلاق النار، وذلك منذ بداية عملية التفاوض. ويلعب جهاز الاستخبارات التركي دوراً مهماً في هذه العملية من خلال العمل الدبلوماسي المكثف مع كافة الأطراف، وخاصة كبار المسؤولين في حماس وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة.