ترامب يؤكد تقارير i24NEWS: "اجتماعات جيدة مع إيران"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع إيران، بحسب ما كشفت قناة i24NEWS. وأشار إلى أن "اجتماعاتنا مع إيران كانت جيدة للغاية".

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية أطلعت إسرائيل أمس على تفاصيل المحادثات النووية التي عقدت في روما. وهناك مخاوف في إسرائيل، ولدى مسؤولين أمريكيين من تقديم تنازلات لصالح إيران. وفي إسرائيل يطالبون بـ"النموذج الليبي": تفكيك المنشآت النووية في نطنز وفوردو. وقد ردت إيران على هذا الأمر في الماضي وأوضحت أنها لن توافق عليه.