"تحقيق سلام بين إسرائيل وايران واعتراف حماس بإسرائيل"|| مختص بالشأن الأمريكي: "ترامب يفكر خارج الصندوق ويسعى لنيل جائزة نوبل للسلام"

على خلفية زيارة ترامب الى الشرق الأوسط والتوقعات من الزيارة، قال المختص بالشأن الأمريكي د. إيهاب عباس إنه "من وجهة نظره لربما سنشهد مفاجأة من العيار الثقيل لم تكن متوقعة خلال زيارة ترامب" وشدد على أن ترامب "يسعى الى تحقيق جائزة نوبل" وهو "يفكر خارج الصندوق ويسعى لتحقيق اتفاقيات يمكن أن تصل الى تحقيق سلام بين إسرائيل وايران". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو أدناه.

وأشار د.عباس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إلى إنه "من وجهة نظري ربما سنشاهد مفاجأة كبيرة ، كما قال ترامب، ربما سنكون أمام عيار ثقيل لم يكن متوقعا، نحن نتفق جدا على أنه يسعى إلى تحقيق جائزة نوبل للسلام، تخيلي معي هذا السيناريو، دولة فلسطينية معترف بها من قبل الولايات المتحدة، اعتراف حماس بدولة إسرائيل، واعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل، ومنح السعودية اتفاق نووي وعسكري واستراتيجي كبير، إذا حقق ترامب هذا ستدخل السعودية وإسرائيل في اتفاق سلام، وفي نفس التوقيت ستدخل الولايات المتحدة الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي ولربما ستدخل ايران إلى اتفاق مع إسرائيل وتنضم الى هذا دول أخرى في المنطقة لهذا الاتفاق الإبراهيمي الكبير"

وتابع "سيحاول ترامب ممارسة ضغوط كبيرة جدا على بنيامين نتنياهو ومن الممكن أن يلاقي الأمر تجاوب لدى فئات الشعب الإسرائيلي ويتوجه في النهاية الى استفتاء عام، من الممكن أن يوافق الشعب الإسرائيلي على هذه المجموعة من اتفاقيات السلام والاتفاقيات الاستراتيجية وضمان أمن إسرائيل ووجودها .. من الممكن تحقيق هذا، ترامب يفكر خارج الصندوق هو يجري ونحن نلهث خلفه في أفكاره"

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